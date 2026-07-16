Луна обрушилась на Киев и Байдена

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о намерении провести слушания по рассекреченным документам, которые касаются предполагаемой схемы отмывания денег с участием Украины и финансирования предвыборной кампании бывшего президента Джо Байдена в 2024 году.