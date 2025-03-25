Японец, приговоренный к смертной казни, стал миллионером после признания его невиновным

Японец, приговоренный к смерти за четырехкратное убийство, был признан невиновным в сентябре прошлого года и во вторник (25 марта) получил от японского государства компенсацию в размере более 200 миллионов иен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии