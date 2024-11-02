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У Эодогана готовятся «прижать к ногтю» своих иноагентов

У Эодогана готовятся «прижать к ногтю» своих иноагентов

Борьба с «иноагентами» становится все более популярным спортом у правящих кругов различных стран. После Киргизии и Грузии, где уже почти год работает принятый, как утверждают на Западе, списанный с российского образца, закон об иностранном влиянии, свою версию подобного закона планирует принять и Турция Как утверждает Bloomberg, такой документ будет рассмотрен в Анкаре уже в ближайшие дни.

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