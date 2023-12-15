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Запуск одного из самых востребованных маршрутов в Астрахани откладывается

Запуск одного из самых востребованных маршрутов в Астрахани откладывается

Зато реализовать третий этап реформы минтранс обещает уже в феврале. Сегодня в Астрахани запущен первый маршрут третьего этапа транспортной реформы: автобусы малой вместимости пошли по маршруту №55 от Военного городка до Началовского шоссе.

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