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Пронедра

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Эволюция не успевает за искусственным интеллектом

Эволюция не успевает за искусственным интеллектом

Главная угроза будущего может оказаться совсем не такой, какой ее привыкли представлять фантасты. Не восстание машин, не потеря контроля над искусственным интеллектом, а растущий разрыв между скоростью развития технологий и возможностями самого человека.

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