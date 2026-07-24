Эволюция не успевает за искусственным интеллектом

Главная угроза будущего может оказаться совсем не такой, какой ее привыкли представлять фантасты. Не восстание машин, не потеря контроля над искусственным интеллектом, а растущий разрыв между скоростью развития технологий и возможностями самого человека.
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