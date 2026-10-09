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Сбербанк планирует впервые секьюритизировать автокредиты

Сбербанк может провести первую пилотную секьюритизацию автокредитов в конце ноября – начале декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на слова первого зампреда Кирилла Царева.

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