Сбербанк планирует впервые секьюритизировать автокредиты

Сбербанк может провести первую пилотную секьюритизацию автокредитов в конце ноября – начале декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на слова первого зампреда Кирилла Царева.
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