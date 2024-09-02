МИД: последствия за конфискацию российских активов будут чувствительны

Виктор Геманов

Назвать воровство воровством - легко, а как назвать политику, характерную для слов: "озабоченность", "будем действовать","идёт подготовка", "последствия будут чувствительны"? НЕГОЖЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ ИМЕТЬ ТАКУЮ ПОЛИТИКУ - СОГЛАШАТЕЛЬСКУЮ, ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ, ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЧЁРКИВАЮЩУЮ ПОНЯТИЯ О СИЛЕ, МОЩИ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ!