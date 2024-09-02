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МИД: последствия за конфискацию российских активов будут чувствительны

МИД: последствия за конфискацию российских активов будут чувствительны

В случае конфискации российских активов властями США РФ будет действовать по принципу взаимности. Об этом сообщил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

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Комментарии
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Виктор Геманов
Назвать воровство воровством - легко, а как назвать политику, характерную  для слов: &quot;озабоченность&quot;, &quot;будем действовать&quot;,&quot;идёт подготовка&quot;, &quot;последствия будут чувствительны&quot;? НЕГОЖЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ ИМЕТЬ ТАКУЮ ПОЛИТИКУ - СОГЛАШАТЕЛЬСКУЮ, ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ, ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЧЁРКИВАЮЩУЮ ПОНЯТИЯ О СИЛЕ, МОЩИ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ!
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