В случае конфискации российских активов властями США РФ будет действовать по принципу взаимности. Об этом сообщил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
МИД: последствия за конфискацию российских активов будут чувствительны
Комментарии
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Виктор Геманов
Назвать воровство воровством - легко, а как назвать политику, характерную для слов: "озабоченность", "будем действовать","идёт подготовка", "последствия будут чувствительны"? НЕГОЖЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ ИМЕТЬ ТАКУЮ ПОЛИТИКУ - СОГЛАШАТЕЛЬСКУЮ, ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ, ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЧЁРКИВАЮЩУЮ ПОНЯТИЯ О СИЛЕ, МОЩИ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ!
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