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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мальцев о 0:2 от «Локомотива»: «Спартак» немного недорабатывал, было мало опасных бросков. Сложно было находить свободное пространство, надо было больше стараться»

– Сложно было находить свободное пространство, но надо было больше стараться. Мы немного недорабатывали, было мало опасных бросков.

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