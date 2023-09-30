Экс-премьер Словакии Фицо: поставки вооружений Киеву приводят только к убийствам

Бывший премьер Словакии и лидер имеющей значительные шансы на победу на субботних парламентских выборах партии "Направление — социальная демократия" Роберт Фицо в интервью The Daily Telegraph заявил, что поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными государствами приводят к дальнейшему кровопролитию и бессмысленному затягиванию конфликта.