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Аналитики назвали способ сохранить работу, не прививаясь от COVID

Аналитики назвали способ сохранить работу, не прививаясь от COVID

Асад Юсуфов считает, что при принятии решения о вакцинации нужно опираться на мнение врачей Россияне смогут продолжать работать без прививки от коронавируса, если получат заключение от врачей, которые запретят вакцинироваться по состоянию здоровья.

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