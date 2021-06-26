Аналитики назвали способ сохранить работу, не прививаясь от COVID

Асад Юсуфов считает, что при принятии решения о вакцинации нужно опираться на мнение врачей Россияне смогут продолжать работать без прививки от коронавируса, если получат заключение от врачей, которые запретят вакцинироваться по состоянию здоровья.
Асад Юсуфов считает, что при принятии решения о вакцинации нужно опираться на мнение врачей Россияне смогут продолжать работать без прививки от коронавируса, если получат заключение от врачей, которые запретят вакцинироваться по состоянию здоровья.
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