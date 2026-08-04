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FiNE NEWS

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Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил о новой тактике атак дронов ВСУ на российские регионы с большими потерями беспилотников

Изменение тактики применения дронов По информации Telegram-канала «Архангел спецназа», 3 августа Вооружённые силы Украины снизили интенсивность атак дронов на российские приграничные регионы, применив 58 беспилотников.

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