Американский телеведущий Такер Карлсон: мы просто уничтожили Украину

Самый популярный политический журналист и блогер США Такер Карлсон сообщил о своем ужасе, который он ощутил, когда узнал, что несмотря на оценку Пентагоном возможного ядерного обмена ударами между США и Россией в 50%, администрация Байдена пошла на передачу дальнобойного оружия Украине вкупе с разрешением бить им вглубь территории России и сообщил, что Вашингтон проиграл войну против Москвы, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы: "Мы только что проиграли войну с Россией.