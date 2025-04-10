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Американский телеведущий Такер Карлсон: мы просто уничтожили Украину

Американский телеведущий Такер Карлсон: мы просто уничтожили Украину

Самый популярный политический журналист и блогер США Такер Карлсон сообщил о своем ужасе, который он ощутил, когда узнал, что несмотря на оценку Пентагоном возможного ядерного обмена ударами между США и Россией в 50%, администрация Байдена пошла на передачу дальнобойного оружия Украине вкупе с разрешением бить им вглубь территории России и сообщил, что Вашингтон проиграл войну против Москвы, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы: "Мы только что проиграли войну с Россией.

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