Bloomberg: Америка оказалась на грани банкротства

Помимо всех прочих проблем, над Америкой нависла не менее серьезная проблема банкротства. Быстрое повышение ставок способствовало увеличению числа банкротств компаний в этом году – и, вероятно, впереди еще больше проблем, поскольку многие закрывающиеся компании были системообразующими для того или иного сектора.