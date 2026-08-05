Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Анна Семенович раскрыла подробности абьюзивных отношений в юности

Анна Семенович раскрыла подробности абьюзивных отношений в юности

Певица Анна Семенович рассказала о пережитых в юности абьюзивных отношениях. В возрасте 18-20 лет, занимаясь фигурным катанием, она страдала от поведения партнёра, злоупотреблявшего алкоголем и запиравшего её в ванной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии