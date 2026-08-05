Анна Семенович раскрыла подробности абьюзивных отношений в юности

Певица Анна Семенович рассказала о пережитых в юности абьюзивных отношениях. В возрасте 18-20 лет, занимаясь фигурным катанием, она страдала от поведения партнёра, злоупотреблявшего алкоголем и запиравшего её в ванной.
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