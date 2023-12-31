Сотрудники немецкого телеканала попали под обстрел в отеле Харькова

Сотрудники и переводчица телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове. Они находились в отеле Kharkiv Palace во время российского удара, который, по данным Минобороны, был нанесен по иностранным наемникам и украинским офицерам.
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