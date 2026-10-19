Визовый центр Италии объявил о сокращении срока рассмотрения заявлений на получение туристической визы для россиян на 15 дней, следует из объявления на сайте организации.
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