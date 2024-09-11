Картайзер: В ЕС возмущены новыми санкциями Киева против поставок нефти из РФ

Депутат Европейского парламента от Великого Герцогства Люксембург Фернан Картайзер усомнился в соглашении об ассоциации Европейского союза с Украиной из-за блокировки Киевом поставок нефтяного сырья из Российской Федерации в страны Европы.
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