Аргументы недели

98 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лаврентий Палыч Берия
    был такой леденец "видал сосун", на палочке. Видимо в коридорах штаба НАТО раздают для храбрости.Салливан: если Ро...
  • Лариса Голубицкая
    Какой министр такое и лечение! Выходить нужно,но этого никто не слышит и не услышит!Петр Толстой счит...

Гагаузов накажут рублём за пророссийские взгляды

Гагаузов накажут рублём за пророссийские взгляды

В Гагаузии прошли выборы главы автономии. Им стала Евгения Гуцул. Но прокуратор Молдавии сообщила, что выборы могут быть признаны незаконными, а парламент региона получит меньше денег, чем ранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх