Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 20-я в сезоне

Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. «Флорида» обыграла «Голден Найтс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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