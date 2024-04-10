«Из машины вылезала с большим трудом», — соседи заметили Пугачеву у замка в деревне Грязь

Пользователи сети до сих пор пытаются разгадать загадку переезда Аллы Борисовны в Израиль. Либо женщина последовала за своим мужем Максимом Галкиным*, либо её собственное желание потянуло за границу… Но есть ещё одна версия, которой также придерживаются некоторые поклонники творчества певицы.