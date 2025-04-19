Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мобилизационные подразделения МВД России отмечают 86 лет со дня своего образования

Мобилизационные подразделения МВД России отмечают 86 лет со дня своего образования

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны мобилизационных подразделений! Сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной со дня образования мобилизационных подразделений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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