Мобилизационные подразделения МВД России отмечают 86 лет со дня своего образования

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны мобилизационных подразделений! Сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной со дня образования мобилизационных подразделений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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