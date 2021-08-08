«Была задача остановить гегемонию России»: Винер-Усманова оценила еще одно серебро гимнасток

ОКР накануне обратился в Международную федерацию гимнастики по поводу оценок судей за выступление сестер АвериныхРоссийские спортсменки впервые с 1996 года заняли второе место в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
ОКР накануне обратился в Международную федерацию гимнастики по поводу оценок судей за выступление сестер АвериныхРоссийские спортсменки впервые с 1996 года заняли второе место в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
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