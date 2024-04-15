Небензя считает парадом лицемерия заявления Запада в ситуации с Ираном и Израилем

В Совбезе ООН обсудили происходящее на Ближнем Востоке. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает парадом лицемерия и двойных стандартов созванное экстренное заседание СБ ООН на фоне эскалации ситуации между Ираном и Израилем, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.