Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Жорди Альба: «Барселона» сделает все, чтобы взять трофеи. Хотим посвятить их Пике»

Жорди Альба высказался о том, что Жерар Пике завершил карьеру. – Странное ощущение. Это грустный момент для игроков «Барселоны» и всех каталонцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх