Шокирующее заявление Трампа: Американцы разочарованы действиями Зеленского

Спецпосланник Трампа Гренелл: Американцы разочарованы в Зеленском Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениями Ричард Гренелл заявил, что американцы разочарованы действиями украинского лидера Владимира Зеленского.
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