Юпитер приносит щедрость: кому май откроет денежные потоки

Кто именно окажется в числе счастливчиков, рассказала ясновидящая КажеттаПланета щедрости — Юпитер — продолжает своё движение по знаку Близнецов, пробуждая в нас тягу к финансовым идеям, переговорам и даже к авантюрам, которые могут обернуться серьёзной прибылью.
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