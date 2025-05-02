Юпитер приносит щедрость: кому май откроет денежные потоки

Кто именно окажется в числе счастливчиков, рассказала ясновидящая КажеттаПланета щедрости — Юпитер — продолжает своё движение по знаку Близнецов, пробуждая в нас тягу к финансовым идеям, переговорам и даже к авантюрам, которые могут обернуться серьёзной прибылью.