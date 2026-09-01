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Царьград

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24-й канал сообщил о сбое в приложении для украинских военных

24-й канал сообщил о сбое в приложении для украинских военных

На Украине зафиксирован сбой в приложении "Резерв +", используемом для мобилизации. По сообщениям 24-го канала, оно не загружает данные.

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