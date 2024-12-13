Италия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине, об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто.
Италия готова принять участие в миссии на Украине
Комментарии
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Амара Карпова
Удобрять Российскую землю?😂
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22 час.
Анастасия Гончарова
милости просим на мясокомбинат всех желающих, меньше уродов и извращенцев потом останется в гейропе,а то свиней уже всех почти докончили ...сильно уж верещали перед забоем!😇
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18 час.
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