Русская весна
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Русская весна

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Италия готова принять участие в миссии на Украине

Италия готова принять участие в миссии на Украине

Италия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине, об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто.

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Комментарии
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Амара Карпова
Удобрять Российскую землю?😂
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22 час.
Анастасия Гончарова
милости просим на мясокомбинат всех желающих,   меньше уродов и извращенцев потом останется в гейропе,а то  свиней   уже всех почти докончили ...сильно уж верещали перед забоем!😇
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18 час.

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