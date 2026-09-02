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Школьникам запретили начинать уроки слишком рано и задерживаться допоздна

Школьникам запретили начинать уроки слишком рано и задерживаться допоздна

Российские школы самостоятельно определяют расписание уроков и общий режим учебного дня, однако обязаны соблюдать установленные санитарные ограничения .

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