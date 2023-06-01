Депутат ГД Кузнецов предложил отслеживать БПЛА с помощью таксистов

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Кузнецов предложил отслеживать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и передавать данные о них военным с помощью системы и устройств, которые можно установить на автомобили такси.
Член комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Кузнецов предложил отслеживать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и передавать данные о них военным с помощью системы и устройств, которые можно установить на автомобили такси.
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