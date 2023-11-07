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В Петербурге стало легче найти работу

Работодатели стали чаще нанимать самозанятых и удалённых сотрудников. В Петербурге нет ни одной сферы, где конкуренция за рабочие места за год выросла или хотя бы осталась без изменений — этот показатель в городе снизился с 6,5 до 4,3 резюме на вакансию.

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