В Петербурге стало легче найти работу

Работодатели стали чаще нанимать самозанятых и удалённых сотрудников. В Петербурге нет ни одной сферы, где конкуренция за рабочие места за год выросла или хотя бы осталась без изменений — этот показатель в городе снизился с 6,5 до 4,3 резюме на вакансию.