🌷Сокращённой недели в связи с Международным женским днём не будет: 8 марта в этом году выпадает на субботу.
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🌷Сокращённой недели в связи с Международным женским днём не будет: 8 марта в этом году выпадает на субботу.