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За рулем

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Стало известно, сколько автомобилей завод «Москвич» выпустит в 2026 году

Стало известно, сколько автомобилей завод «Москвич» выпустит в 2026 году

В планах завода «Москвич» на 2026 год – свыше 20 тысяч товарных автомобилей, заяила гендиректор предприяития Елена Фролова в ходе ВЭБ.

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