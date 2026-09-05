Федерация карате России сообщила о смерти Тадеуша Касьянова на 88-м году

Тадеуш Касьянов, заслуженный тренер России по карате и один из основоположников этого боевого искусства в СССР, умер 4 сентября на 88-м году жизни.
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