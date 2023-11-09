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Прожекторы и датчики движения: почему в Калининграде резко усилили охрану Дома Советов

Прожекторы и датчики движения: почему в Калининграде резко усилили охрану Дома Советов

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября, ФедералПресс. В Калининграде усилили охрану Дома Советов. Туда пытаются прорваться граждане ради эксклюзивных фотографий и резонансных постов в социальных сетях, уточнили в телеграм-канале Корпорации развития региона.

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