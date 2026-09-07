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Банки ждут удвоения спроса на рыночную ипотеку по итогам 2026 года

В первом полугодии 2026 года банки все чаще отмечали рост доли рыночной ипотеки в общем объеме выдач.

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