Tenet Plus L4: объявлены цены на кроссовер с прищуром «дикой кошки»

Российский бренд Tenet Plus раскрыл цены на свой новый городской кроссовер L4.Внешность не оставит равнодушным: агрессивная решетка радиатора с бриллиантовым узором и узкие светодиодные фары, напоминающие прищур хищника, подчеркивают SUV-характер.
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