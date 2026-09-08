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За рулем

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Tenet Plus L4: объявлены цены на кроссовер с прищуром «дикой кошки»

Tenet Plus L4: объявлены цены на кроссовер с прищуром «дикой кошки»

Российский бренд Tenet Plus раскрыл цены на свой новый городской кроссовер L4.Внешность не оставит равнодушным: агрессивная решетка радиатора с бриллиантовым узором и узкие светодиодные фары, напоминающие прищур хищника, подчеркивают SUV-характер.

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