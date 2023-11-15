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Не только о футболе

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Драка Дзюбы и Пиняева, Березуцкого назвали козлом, новый тренер «Наполи», мама Муравьевой против соцсетей академии Плющенко, заруба комментаторов «Матч ТВ» и другие новости

Драка Дзюбы и Пиняева, Березуцкого назвали козлом, новый тренер «Наполи», мама Муравьевой против соцсетей академии Плющенко, заруба комментаторов «Матч ТВ» и другие новости

1. Пошли разговоры, что Дзюба и Пиняев подрались после матча со «Спартаком». Последствия получились серьезные: поругалось руководство «Локомотива».

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Комментарии
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КузнецовВВ
если введут в действие то что написано в п. 8 то как же футболисты играть то будут?
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17 час.
Лена Мисько
Играть не будут, на штрафной скамейке сидеть буду
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16 час.
КУАТ
- &quot;Поддержал Василия Андрей Канчельскис&quot; - он сам работает в Казахстане.
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13 час.

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