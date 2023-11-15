Драка Дзюбы и Пиняева, Березуцкого назвали козлом, новый тренер «Наполи», мама Муравьевой против соцсетей академии Плющенко, заруба комментаторов «Матч ТВ» и другие новости

1. Пошли разговоры, что Дзюба и Пиняев подрались после матча со «Спартаком». Последствия получились серьезные: поругалось руководство «Локомотива».
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