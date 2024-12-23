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«Спортинг» уволит главного тренера. Преемник Аморима возглавляет команду полтора месяца

«Спортинг» уволит главного тренера. Преемник Аморима возглавляет команду полтора месяца

Жоау Перейра покинет пост главного тренера «Спортинга».Жоау Перейра покинет пост главного тренера «Спортинга».

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