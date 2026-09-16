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Царьград

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Абдуллаев нокаутировал Сантоса за 19 секунд и заключил контракт с UFC

Абдуллаев нокаутировал Сантоса за 19 секунд и заключил контракт с UFC

Киргизский боец Акбар Абдуллаев одержал быструю победу над бразильцем Эднилсоном Сантосом, сокрушив его за 19 секунд в «Претендентской серии» и заработав контракт с UFC.

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