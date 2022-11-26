Предел жевания: фастфуд уравняют с никотиновой зависимостью

Пристрастие к фастфуду и сладостям может получить статус зависимости наряду с тягой к табаку. Ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии проводят параллель между нарушениями пищевого поведения и другими зависимостями.
Пристрастие к фастфуду и сладостям может получить статус зависимости наряду с тягой к табаку. Ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии проводят параллель между нарушениями пищевого поведения и другими зависимостями.
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