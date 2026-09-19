Минобороны раскрывает: более 220 населенных пунктов под контролем армии с начала года.С начала текущего года русские вооружённые силы добились значительных успехов в зоне специальной военной операции, взяв под контроль более двухсот населённых пунктов и освободив свыше пяти тысяч квадратных километров территории.