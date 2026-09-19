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Царьград

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Минобороны раскрыло масштаб продвижения армии России за 2026 год

Минобороны раскрыло масштаб продвижения армии России за 2026 год

Минобороны раскрывает: более 220 населенных пунктов под контролем армии с начала года.С начала текущего года русские вооружённые силы добились значительных успехов в зоне специальной военной операции, взяв под контроль более двухсот населённых пунктов и освободив свыше пяти тысяч квадратных километров территории.

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