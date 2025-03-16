Россия имеет исторически обоснованные опасения о прекращении огня

Предложение Вашингтона о прекращении огня, хотя и не было отклонено Россией, вызывает беспокойство из-за того, что в прошлом договоренности не выполнялись, заявил эксперт Александр Меркурис в своем видео на YouTube.
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