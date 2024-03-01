Бывший спикер Маккарти: Байден даже на личных встречах использует шпаргалки

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский лидер Джо Байден даже при частных встречах с небольшими группами людей пользуется шпаргалками, передает Fox Business.
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