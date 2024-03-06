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Infobae: президент Аргентины Милей намерен в июне посетить Украину

Infobae: президент Аргентины Милей намерен в июне посетить Украину

Аргентинский президент Хавьер Милей в июне планирует приехать в Киев, сообщает портал Infobae. По имеющимся сведениям, глава Аргентины посетит Украину во время поездки в Европу, в ходе которой он собирается также совершить визиты в Испанию, Германию и Францию.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Два дебила это сила.
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