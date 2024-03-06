Infobae: президент Аргентины Милей намерен в июне посетить Украину

Аргентинский президент Хавьер Милей в июне планирует приехать в Киев, сообщает портал Infobae. По имеющимся сведениям, глава Аргентины посетит Украину во время поездки в Европу, в ходе которой он собирается также совершить визиты в Испанию, Германию и Францию.