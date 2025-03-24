Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Идиот безмозглыйНеобходимость тот...
  • Сергей Швецов
    А где был контроль ФСБ на пересечении границы?Суд наказал облад...
  • Людмила Лепаева
    В Новосибирске есть мединститу.Куда деваются выпускники института пусть отрабатывают 3 годаМинистр Заблоцкий...

Авиакомпанию S7 опять наказали за отказ перевозить пассажиров

Авиакомпанию S7 опять наказали за отказ перевозить пассажиров

Установлено, что еще в октябре 2024 года по причине сбоя в системе бронирования перевозчика и перерегистрации на рейс трансферных пассажиров, ранее потерявших стыковку, авиакомпанией S7 («Сибирь») отказано в воздушной перевозке 12 пассажирам, приобретшим билеты на рейс из международного аэропорта Новосибирск в Абакан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх