Авиакомпанию S7 опять наказали за отказ перевозить пассажиров

Установлено, что еще в октябре 2024 года по причине сбоя в системе бронирования перевозчика и перерегистрации на рейс трансферных пассажиров, ранее потерявших стыковку, авиакомпанией S7 («Сибирь») отказано в воздушной перевозке 12 пассажирам, приобретшим билеты на рейс из международного аэропорта Новосибирск в Абакан.
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