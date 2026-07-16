МОК не изменит решение по ОКР из-за угрозы Европы прекратить финансирование

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять свое решение о допуске российских атлетов и восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) из-за угнозы европейских государств перекрыть организации каналы финансирования.
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