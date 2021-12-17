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Россияне с помощью мобильного приложения смогут штрафовать друг друга за нарушения ПДД

К середине 2022 года в России должно заработать федеральное мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого бдительные граждане смогут самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото и видео в полицию.

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