Россияне с помощью мобильного приложения смогут штрафовать друг друга за нарушения ПДД

К середине 2022 года в России должно заработать федеральное мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого бдительные граждане смогут самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото и видео в полицию.
К середине 2022 года в России должно заработать федеральное мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого бдительные граждане смогут самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото и видео в полицию.
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