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Волна насилия захлестнула Францию. Власти воюют с собственными детьми ради Украины

Волна насилия захлестнула Францию. Власти воюют с собственными детьми ради Украины

Францию сотрясают массовые протесты подростков, которые требуют улучшить условия в лицеях и школах, увеличив госрасходы на сферу образования.

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