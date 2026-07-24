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Царьград

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МинАПК предсказал налёт саранчи на Запорожье в конце июля

МинАПК предсказал налёт саранчи на Запорожье в конце июля

В Запорожской области в конце июля ожидается массовый налёт саранчи. Вредитель, перемещающийся из Мелитопольского округа в направлении Токмакского и Пологовского, угрожает зерновым и кукурузе.

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